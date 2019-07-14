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В Бресте более 200 человек пришли на концерт «Под небом Парижа»
15.07.2019 15:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
13 июля 2019 года на улице Советской у здания Белтелекома состоялся концерт «Под небом Парижа», приуроченный ко Дню Независимости Франции. Шедевры французской музыки исполнил Брестский городской духовой оркестр под управлением Валерия Коваля.
Пришедшие на музыкальный вечер жители и гости города смогли не только насладиться произведениями Жоржа Бизе, Юбера Жеро, Френсиса Лея, Мишеля Леграна, но и потанцевать под чарующую музыку.
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13 июля 2019 года на улице Советской у здания Белтелекома состоялся концерт «Под небом Парижа», приуроченный ко Дню Независимости Франции. Шедевры французской...
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