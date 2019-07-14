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В Пинске 13 июля за час выпало больше декадной нормы осадков

15.07.2019 15:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске вечером 13 июля выпало больше декадной нормы осадков, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией ГУ "Брестоблгидромет" Светлана Жогальская.

В Пинске 13 июля за час выпало больше декадной нормы осадков

На большей части территории Брестской области в выходные прошли осадки, местами дожди были сильными. На Пинск грозовой фронт обрушился 13 июля примерно в 20.00, ливень продлился около часа. За это время выпало 31 мм осадков. Ливневая канализация не справлялась с потоками воды, некоторые улицы оказались подтопленными. Сильный дождь прошел 14 июля в Лунинецком районе. На станции "Полесская" зафиксировано, что за сутки выпало 24 мм осадков - около декадной нормы.

Начало июля выдалось не только дождливым, но и холоднее обычного. В области среднесуточная температура - в среднем на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозам синоптиков, в первой половине текущей недели характер погоды будет неустойчивым, местами ожидаются дожди и грозы, в ночные и утренние часы слабые туманы. Ночью воздух прогреется до 8-13 градусов, днем - до 18-23. По предварительной информации, к концу недели температурный фон может повыситься.

 
 
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