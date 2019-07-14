﻿ В Беларуси появились новые тарифные группы юрлиц и ИП для расчетов за электроэнергию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси появились новые тарифные группы юрлиц и ИП для расчетов за электроэнергию

15.07.2019 15:26 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси появились новые тарифные группы юрлиц и ИП для расчетов за электроэнергию. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Министерства энергетики от 24 июня 2019 года №52/22, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси появились новые тарифные группы юрлиц и ИП для расчетов за электроэнергию

Так, отдельный уровень тарифов может быть установлен на электрическую энергию, потребляемую бюджетными организациями на нужды отопления и горячего водоснабжения.

В новую группу также отнесены организации, которые занимаются эксплуатацией жилфонда или предоставляют ЖКУ, организации застройщиков, товарищества собственников в части использования электроэнергии в электронагревательных установках для оказания услуг отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах.

Отдельная тарифная группа создана также для СЗАО ''Компания по развитию индустриального парка'' (Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". - Прим. БЕЛТА).

Тарифная группа - группа потребителей, для которой может дифференцированно в установленном законодательством порядке определяться уровень тарифа на электрическую и (или) тепловую энергию.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Беларуси появились новые тарифные группы юрлиц и ИП для расчетов за электроэнергию. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного...
 
Новости дня
Новости разные
 
На этой неделе жителям Слуцка будут отключать электричество. Адреса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика