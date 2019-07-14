Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси появились новые тарифные группы юрлиц и ИП для расчетов за электроэнергию. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Министерства энергетики от 24 июня 2019 года №52/22, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.





Так, отдельный уровень тарифов может быть установлен на электрическую энергию, потребляемую бюджетными организациями на нужды отопления и горячего водоснабжения.

В новую группу также отнесены организации, которые занимаются эксплуатацией жилфонда или предоставляют ЖКУ, организации застройщиков, товарищества собственников в части использования электроэнергии в электронагревательных установках для оказания услуг отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах.

Отдельная тарифная группа создана также для СЗАО ''Компания по развитию индустриального парка'' (Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". - Прим. БЕЛТА).

Тарифная группа - группа потребителей, для которой может дифференцированно в установленном законодательством порядке определяться уровень тарифа на электрическую и (или) тепловую энергию.