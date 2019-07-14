﻿ Частную фирму из Брестской области оштрафовали за недобросовестную конкуренцию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Частную фирму из Брестской области оштрафовали за недобросовестную конкуренцию

15.07.2019 15:26 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области общество с ограниченной ответственностью оштрафовано за недобросовестную конкуренцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного экономического суда.

Частную фирму из Брестской области оштрафовали за недобросовестную конкуренцию

Зарегистрировав осенью 2016 года товарный знак, ООО получило исключительное право на его дальнейшее использование. Такие действия были направлены на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности путем запрета на использование товарного знака предприятием-конкурентом и другими лицами, которые работают на этом рынке. Позже Министерство антимонопольного регулирования и торговли в действиях ООО установило признаки недобросовестной конкуренции.

Изучив материалы дела, экономический суд Брестской области пришел к выводу, что вина частной фирмы по ст.11.26 (недобросовестная конкуренция) КоАП доказана. За совершенное правонарушение на ООО наложено административное взыскание в виде штрафа размером 400 базовых величин, что составляет Br10,2 тыс.

Судебное постановление не обжаловалось, вступило в законную силу.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Брестской области общество с ограниченной ответственностью оштрафовано за недобросовестную конкуренцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного...
 
Новости дня
Новости разные
 
На этой неделе жителям Слуцка будут отключать электричество. Адреса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика