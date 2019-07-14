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beCloud запустил карту покрытия со средними скоростями 4G

15.07.2019 15:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Инфраструктурный оператор запустил онлайн-карту 4G-покрытия. По карте можно определить количество базовых станций в городах и регионах и их конкретное размещение, адреса и улицы расположения базовых станций на случай, если пользователь захочет найти, есть ли сеть конкретно в его городе.

beCloud запустил карту покрытия со средними скоростями 4G

Кроме того, карта отображает значения средних скоростей 4G, а также расчетную зону обслуживания на улице и в помещении. Нажимая кнопки с названием статуса данных, пользователь может включать, выключать, накладывать друг на друга слои зон обслуживания интернета четвертого поколения. Данная модель создана для адекватного определения преимуществ и недостатков сети 4G инфраструктурного оператора.

Отметим, что информация о покрытии сети носит ориентировочный характер, фактическое покрытие сети и фактическая скорость приема/передачи данных зависит от типа и характеристик абонентского устройства, радиоусловий в месте нахождения абонента, особенностей рельефа и метеорологической обстановки, количества абонентов с устройствами, работающими в зоне действия одной и той же базовой станции.

 
 
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  Инфраструктурный оператор запустил онлайн-карту 4G-покрытия. По карте можно определить количество базовых станций в городах и регионах и их конкретное...
 
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