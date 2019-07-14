Беларусь намерена использовать председательство в ЕАЭС для построения полноценного экономического союза – глава МИД

Источник материала: Интерфакс

Беларусь в рамках председательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2020 году намерена сконцентрироваться на построении полноценного экономического союза с равными условиями для субъектов хозяйствования, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, встречаясь в понедельник в Минске с главами диппредставительств Беларуси.

"Наша страна нацелена на построение полноценного экономического союза, в котором на практике обеспечивались бы равные условия для субъектов хозяйствования, свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Союза, в котором на деле проводились бы единые отраслевые политики", - сказал министр, которого цитирует пресс-служба МИДа.

В сообщении отмечается, что руководители посольств и консульств Беларуси собрались в Минске на ежегодный обучающий семинар. Основной темой семинара является внешнеэкономическая деятельность и торговля, наращивание экспорта белорусских товаров и услуг.

"Отдельное внимание планируется уделить участию нашей страны в Евразийском экономическом союзе, председательство в котором перейдет к Беларуси в 2020 году, и взаимодействию со странами-партнерами", - сказано в сообщении МИДа.