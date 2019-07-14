ЕС продолжает пытаться спасти СВПД - главы МИД Бельгии и Франции

Источник материала: Интерфакс

Страны ЕС предпринимают усилия по спасению ядерной сделки с Ираном, однако в данном случае главную обеспокоенность вызывают действия Тегерана, заявил перед началом заседания Совета министров ЕС по иностранным делам глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

"Пытаемся понять, как Европейский союз может продолжать защищать идею реализации соглашения по иранскому атому", - сказал Рейндерс журналистам в понедельник в Брюсселе.

По его мнению, трудно предпринимать позитивные шаги, в то время как в регионе происходит тревожная эскалация. Деэскалация, считает бельгийский министр, могла бы создать благоприятную обстановку для выполнения этого соглашения.

Рейндерс выразил солидарность с Великобританией, чей торговый флот, по словам министра, испытывает проблемы в Персидском заливе из-за действий Ирана, и подчеркнул, что на данном этапе Евросоюз должен содействовать деэскалации с целью иметь возможность вернуться к выполнению ядерной сделки.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь также назвал главной темой заседания Совета ЕС в понедельник в Брюсселе ситуацию на Ближнем Востоке - из-за решения Ирана не соблюдать уровень обогащения урана и объемы запасов низкообогащенного урана, предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ле Дриан призвал европейцев к единству по этому вопросу.

"Особенно нужно, чтобы Великобритания, Германия и Европейский союз вместе с Францией подтвердили неизменную волю вернуть Иран к выполнению соглашения", - сказал Ле Дриан.

Действия Ирана он расценил как "плохую реакцию на плохое американское решение выйти из соглашения и возобновить санкции", которые лишают Тегеран возможности извлечь выгоду из соглашения.

"Плохой ответ на плохое решение", - повторил глава французского МИД.

По его словам, Великобритания, Германия и Франция будут работать над этой проблемой, и это является важной темой заседания Совета ЕС.