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Ваня Здонюк о «Славянском базаре-2019»: «Мне хочется оказаться в тройке лидеров»

15.07.2019 14:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Культурные ценности международного масштаба. Витебск сегодня, 15 июля, прощается со «Славянским базаром». 28-й фестиваль уходит в историю, оставляя в летописи творческого форума множество открытий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ваня Здонюк о «Славянском базаре-2019»: «Мне хочется оказаться в тройке лидеров»

Впереди финальное шоу. К вечеру разрешится и главная интрига международного форума: будет ли вручено Гран-при и как распределятся места среди исполнителей эстрадной песни, которые два дня сражались за победу во взрослом конкурсе «Витебск-2019».

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Ваня Здонюк о «Славянском базаре-2019»: «Мне хочется оказаться в тройке лидеров»

Ваня Здонюк, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Беларусь):
Безусловно, мне хочется оказаться в тройке лидеров, и я на это надеюсь. Но у меня нет сейчас каких-то подсчетов. Очень крутые зрители, очень крутые члены жюри. Огромное всем спасибо!

Вечером организаторы обещают грандиозный концерт и целую россыпь звездных имен.

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Ваня Здонюк о «Славянском базаре-2019»: «Мне хочется оказаться в тройке лидеров»

Ваня Здонюк о «Славянском базаре-2019»: «Мне хочется оказаться в тройке лидеров»

Люди в материале: Ваня Здонюк
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Культурные ценности международного масштаба. Витебск сегодня, 15 июля, прощается со «Славянским базаром». 28-й фестиваль уходит в историю, оставляя...
 
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