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В Вороновском районе старший брат подозревается в убийстве младшего

15.07.2019 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Вороновском районе в ходе конфликта один брат причинил другому смертельную травму.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, братья проживали в одном доме, но в разных комнатах. В один из дней 42-летний брат взял лошадь 41-летнего для сельхозработ.

В Вороновском районе старший брат подозревается в убийстве младшего
Фото: УВД Гродненского облисполкома

Когда вечером младший брат сделал замечание старшему, тот ударил мужчину кулаком по голове, а затем толкнул в спину. Сельчанин упал на пол, получив ушиб головного мозга и ЧМТ.

Потерпевший ушёл в свою комнату. Примерно через сутки старший брат обнаружил тело младшего. Гражданин вызвал скорую, но помочь мужчине уже было нельзя. О произошедшем стало известно правоохранителям.

В Вороновском районе старший брат подозревается в убийстве младшего
Фото: УВД Гродненского облисполкома

Место происшествия осмотрено, изъяты объекты и вещественные доказательства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Фигурант ранее судим не был.

В Вороновском районе старший брат подозревается в убийстве младшего
Фото: УВД Гродненского облисполкома

Летом 2019 года в Круглянском районе парень задушил 16-летнюю девушку.

Несовершеннолетняя хотела закончить отношения – подробнее здесь.

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Новости Беларуси. В Вороновском районе в ходе конфликта один брат причинил другому смертельную травму. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, братья...
 
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