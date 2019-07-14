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Рассылал конверты по почте: задержан пинчанин, который выращивал галлюциногенные грибы в гараже
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Галлюциногенные грибы в собственном гараже. Первый за последние пять лет случай их выращивания в домашних условиях зафиксирован в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лаборатория была оборудована прямо в гараже индивидуального предпринимателя из Пинска. На след подозреваемого вышли через почту – оттуда в подразделение по наркоконтролю пришло сообщение о конверте с сомнительным содержимым. Позже экспертиза установит, что внутри был псилоцибин.
Всего за полгода мужчина успел отправить пять таких конвертов со спорами и грибницами. Адресаты – города в России и Украине.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
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Новости Беларуси. Галлюциногенные грибы в собственном гараже. Первый за последние пять лет случай их выращивания в домашних условиях зафиксирован в Беларуси,...
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