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Рассылал конверты по почте: задержан пинчанин, который выращивал галлюциногенные грибы в гараже

15.07.2019 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Галлюциногенные грибы в собственном гараже. Первый за последние пять лет случай их выращивания в домашних условиях зафиксирован в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассылал конверты по почте: задержан пинчанин, который выращивал галлюциногенные грибы в гараже

Лаборатория была оборудована прямо в гараже индивидуального предпринимателя из Пинска. На след подозреваемого вышли через почту – оттуда в подразделение по наркоконтролю пришло сообщение о конверте с сомнительным содержимым. Позже экспертиза установит, что внутри был псилоцибин.

Всего за полгода мужчина успел отправить пять таких конвертов со спорами и грибницами. Адресаты – города в России и Украине.

Рассылал конверты по почте: задержан пинчанин, который выращивал галлюциногенные грибы в гараже

Александр Сазонов, начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома:
С целью сокрытия следов преступления злоумышленник приходил на различные ухищрения. В частности, он указывал адреса отправителя – вымышленные адреса в Минске. Однако достоверно было установлено по штампам, имеющимся на конвертах, что данные почтовые отправления приходили из Пинска и его окрестностей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Рассылал конверты по почте: задержан пинчанин, который выращивал галлюциногенные грибы в гараже

Рассылал конверты по почте: задержан пинчанин, который выращивал галлюциногенные грибы в гараже

Рассылал конверты по почте: задержан пинчанин, который выращивал галлюциногенные грибы в гараже

Рассылал конверты по почте: задержан пинчанин, который выращивал галлюциногенные грибы в гараже

Люди в материале: Александр Сазонов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Галлюциногенные грибы в собственном гараже. Первый за последние пять лет случай их выращивания в домашних условиях зафиксирован в Беларуси,...
 
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