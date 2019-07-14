|
Кто здесь? Ребёнок впервые увидел своё отражение в зеркале
Источник материала: СТВ
В интернете появилась забавная видеозапись. На ней малыш впервые увидел свое отражение в зеркале.
Как
Озадаченный мальчик повторяет это снова и снова, пока его снимают на камеру.
Дело в том, что дети до полутора-двух лет не понимают, что в зеркале – их отражение. В 1972 году в Университете Северной Каролины было проведено исследование, которое показало, что малыши, глядя в зеркало, думают, что напротив них – другой человек.
Еще одна забавная история произошла на Бермудах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интернете появилась забавная видеозапись. На ней малыш впервые увидел свое отражение в зеркале. Фото: скриншот из видео Daily Mail
|
Свежие газеты
Архив (Разное)