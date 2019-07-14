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Кто здесь? Ребёнок впервые увидел своё отражение в зеркале

15.07.2019 13:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В интернете появилась забавная видеозапись. На ней малыш впервые увидел свое отражение в зеркале.

Кто здесь? Ребёнок впервые увидел своё отражение в зеркале
Фото: скриншот из видео Daily Mail

Как сообщает Daily Mail, ребенок подошел к большому зеркалу в магазине одежды. Он подумал, что напротив стоит другой мальчик. После неудачной попытки найти своего нового друга, малыш в замешательстве обходит зеркало с другой стороны, но и там никого не находит.

Кто здесь? Ребёнок впервые увидел своё отражение в зеркале
Фото: скриншот из видео Daily Mail

Озадаченный мальчик  повторяет это снова и снова, пока его снимают на камеру.

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Кто здесь? Ребёнок впервые увидел своё отражение в зеркале
Фото: скриншот из видео Daily Mail

Дело в том, что дети до полутора-двух лет не понимают, что в зеркале – их отражение. В 1972 году в Университете Северной Каролины было проведено исследование, которое показало, что малыши, глядя в зеркало, думают, что напротив них – другой человек.

Еще одна забавная история произошла на Бермудах.

Там отец выбежал на сцену, чтобы помочь своей маленькой дочке станцевать балет – подробнее здесь.

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В интернете появилась забавная видеозапись. На ней малыш впервые увидел свое отражение в зеркале. Фото: скриншот из видео Daily Mail
 
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