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В Испании отменили свыше 300 рейсов из-за забастовки служащих железной дороги

15.07.2019 13:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. В Испании отменили свыше 300 железнодорожных рейсов из-за забастовки служащих железной дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники требуют создания рабочих мест, сокращения трудового дня и повышения зарплаты.

Стачка продлится до позднего вечера и отразится на движении высокоскоростных составов, поездов дальнего и регионального следования. Пассажирам – а их оказалось несколько тысяч, – чьи планы были нарушены из-за забастовки, предлагают поменять или вернуть билеты бесплатно.

В Испании отменили свыше 300 рейсов из-за забастовки служащих железной дороги

В Испании отменили свыше 300 рейсов из-за забастовки служащих железной дороги

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Новости Испании. В Испании отменили свыше 300 железнодорожных рейсов из-за забастовки служащих железной дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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