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В Испании отменили свыше 300 рейсов из-за забастовки служащих железной дороги
Источник материала: СТВ
Новости Испании. В Испании отменили свыше 300 железнодорожных рейсов из-за забастовки служащих железной дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники требуют создания рабочих мест, сокращения трудового дня и повышения зарплаты.
Стачка продлится до позднего вечера и отразится на движении высокоскоростных составов, поездов дальнего и регионального следования. Пассажирам – а их оказалось несколько тысяч, – чьи планы были нарушены из-за забастовки, предлагают поменять или вернуть билеты бесплатно.
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Новости Испании. В Испании отменили свыше 300 железнодорожных рейсов из-за забастовки служащих железной дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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