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Требования к работе посольств будут возрастать: что обсуждают на семинаре руководителей диппредставительств Беларуси

15.07.2019 13:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Требования к работе посольств в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках будут возрастать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава МИД Владимир Макей подчеркнул это на открытии ежегодного семинара для руководителей диппредставительств Беларуси.

Требования к работе посольств будут возрастать: что обсуждают на семинаре руководителей диппредставительств Беларуси

Требования к работе посольств будут возрастать: что обсуждают на семинаре руководителей диппредставительств Беларуси

В решении задач, которые стоят перед нашими загранучреждениями, есть определенные сложности. За рынки сбыта идет бескомпромиссная борьба, обостряют ситуацию торговые войны и протекционизм. Однако для государства с открытой экономикой продвижение товаров и услуг на внешние рынки остается главной задачей. Так что дипломатов ориентируют на поиск нестандартных подходов и свежий взгляд в работе.

Требования к работе посольств будут возрастать: что обсуждают на семинаре руководителей диппредставительств Беларуси

Валерий Брылёв, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии, в Македонии и Черногории по совместительству:
В этом году у нас показатели относительно неплохие, рост экспорта есть. Относительно тех задач, которые стояли раньше, он маловат.

У нас действуют несколько совместных производств: БелАЗы продаем, сельскохозяйственную технику. В этом году даже были поставки картофеля достаточно большие.

Требования к работе посольств будут возрастать: что обсуждают на семинаре руководителей диппредставительств Беларуси

Дмитрий Мирончик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швеции, в Норвегии по совместительству:
Гэта не толькі традыцыйнае, але і надзвычай карыснае мерапрыемства. І ў гэтым годзе мы чакаем шматлікіх сустрэч з прадстаўнікамі ўрада, з прадстаўнікамі Еўразійскай эканамічнай камісіі. Паслы будуць наведваць шэраг прадпрыемстваў. Ёсць канкрэтныя пытанні, якія мы хацелі б абмеркаваць.

Таксама ёсць магчымасць і неабходнасць паглядзець, чым жыве краіна, што новае з’явілася ў нас у вытворчасці ў гэтым годзе, што новае мы можам прапанаваць нашым замежным эканамічным партнёрам.

На семинар приехали белорусские дипломаты из разных стран. Несколько дней они проведут на родине. Послы обменяются опытом, проведут деловые встречи с министерствами и руководством предприятий, ознакомятся с новыми экспортными позициями. И, конечно, такая встреча – возможность совместными усилиями выработать еще более эффективные подходы к внешнеэкономической деятельности страны.

Требования к работе посольств будут возрастать: что обсуждают на семинаре руководителей диппредставительств Беларуси

Требования к работе посольств будут возрастать: что обсуждают на семинаре руководителей диппредставительств Беларуси

Требования к работе посольств будут возрастать: что обсуждают на семинаре руководителей диппредставительств Беларуси

Люди в материале: Валерий Брылев, Дмитрий Мирончик, Владимир Макей
 
 
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Новости Беларуси. Требования к работе посольств в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках будут возрастать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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