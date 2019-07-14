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Не рассчитал: брат убил брата из-за лошади

15.07.2019 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Вороновском районе конфликт между двумя братьями завершился смертью одного из них.

Братья жили в одном доме, но в разных комнатах, и каждый сам по себе. В тот вечер перебранка между ними возникла из-за того, что младший поставил в упрек то, что старший брат без спросу взял его лошадь для сельхозработ. 

На претензию последний отреагировал рукоприкладством. Сначала несколько ударов кулаком по голове, а потом и толчок в спину вывели мужчину из равновесия, после чего он упал на пол, при падении получив ушиб головного мозга и черепно-мозговую травму.

Потерпевший все-таки добрался до своей комнаты, но позже умер. Его труп практически через сутки обнаружил брат, вызвавший скорую помощь, прибытие которой уже ничего не решало. 



Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.147 УК РБ «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Умершему был 41 год. Подозреваемый на год старше, ранее не судим, сообщает grodno.mvd.gov.by
 
 
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В Вороновском районе конфликт между двумя братьями завершился смертью одного из них.
 
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