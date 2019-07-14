И куда катятся! Доллар и евро пытаются нащупать дно

Доллар упал до минимума за 341 день, а евро до минимума за 367 дней по итогам торгов 15 июля





Курс доллара упал на 0,0032 рубля до 2,0310 BYN/USD. Это минимальное значение более чем за 11 месяцев.





Евро подешевел на 0,0006 рубля, но сделал это уже десятый раз с начала июля и оказался ниже годового минимума- 2,2910 BYN/EUR.





Курс российского рубля вырос на 0,0071 рубля до 3,2340 BYN/100 RUB.









Россия

ЦБРФ опустил курс доллара на 19 копеек до 62,8280 российских рублей, а курс евро на 15 копеек до 70,8574 российских рублей.