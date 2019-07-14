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И куда катятся! Доллар и евро пытаются нащупать дно

15.07.2019 14:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На первых торгах текущей недели белорусский рубль подешевел к валютной корзине на 0,04% за счёт укрепления российского рубля, но доллар и евро продолжают дешеветь.

Доллар упал до минимума за 341 день, а евро до минимума за 367 дней по итогам торгов 15 июля

Курс доллара упал на 0,0032 рубля до 2,0310 BYN/USD. Это минимальное значение более чем за 11 месяцев.

Евро подешевел на 0,0006 рубля, но сделал это уже десятый раз с начала июля и оказался ниже годового минимума- 2,2910 BYN/EUR.

Курс российского рубля вырос на 0,0071 рубля до 3,2340 BYN/100 RUB.


Россия

ЦБРФ опустил курс доллара на 19 копеек до 62,8280 российских рублей, а курс евро на 15 копеек до 70,8574 российских рублей.
 
 
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На первых торгах текущей недели белорусский рубль подешевел к валютной корзине на 0,04% за счёт укрепления российского рубля, но доллар и евро продолжают дешеветь.
 
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