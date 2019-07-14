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Офисы БРСМ "заминировали" по всей стране

15.07.2019 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На электронные почты областных комитетов БРСМ поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах.
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Об этом сообщает в своем Телеграм-канале  пресс-секретарь МВД

Ао еесловам, незамедлительно информация поступила в оперативно-дежурные службы областных управлений внутренних дел и ГУВД Мингорисполкома. 

На места были направлены следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, МЧС, медслужба. Сотрудниками милиции принимаются необходимые меры для обеспечения общественной безопасности. 

Как и следовало ожидать, нигде никаких взрывных устройств обнаружено не было.
 
 
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На электронные почты областных комитетов БРСМ поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах.
 
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