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Офисы БРСМ "заминировали" по всей стране
Источник материала: Партизан
На электронные почты областных комитетов БРСМ поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах.
Об этом
Ао еесловам, незамедлительно информация поступила в оперативно-дежурные службы областных управлений внутренних дел и ГУВД Мингорисполкома.
На места были направлены следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, МЧС, медслужба. Сотрудниками милиции принимаются необходимые меры для обеспечения общественной безопасности.
Как и следовало ожидать, нигде никаких взрывных устройств обнаружено не было.
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На электронные почты областных комитетов БРСМ поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах.
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