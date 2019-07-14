сообщает в своем Телеграм-канале пресс-секретарь МВД Об этомв своем Телеграм-канале пресс-секретарь МВД





Ао еесловам, незамедлительно информация поступила в оперативно-дежурные службы областных управлений внутренних дел и ГУВД Мингорисполкома.





На места были направлены следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, МЧС, медслужба. Сотрудниками милиции принимаются необходимые меры для обеспечения общественной безопасности.





Как и следовало ожидать, нигде никаких взрывных устройств обнаружено не было.