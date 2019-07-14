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По делу о двойном убийстве в Осиповичах задержаны двое

15.07.2019 13:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщалось ранее, утром 13 июля в милицию поступило сообщение о том, что в частном доме обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Установлено, что потерпевшими являются местные жители: 49-летний хозяин дома и его 26-летний племянник.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство двух лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

По подозрению в совершении убийства задержаны два местных жителя. 

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причастности данных лиц к совершенному преступлению, сообщает СК.
 
 
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Как сообщалось ранее, утром 13 июля в милицию поступило сообщение о том, что в частном доме обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Установлено, что...
 
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