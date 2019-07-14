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По делу о двойном убийстве в Осиповичах задержаны двое
Источник материала: Партизан
Как сообщалось ранее, утром 13 июля в милицию поступило сообщение о том, что в частном доме обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Установлено, что потерпевшими являются местные жители: 49-летний хозяин дома и его 26-летний племянник.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство двух лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
По подозрению в совершении убийства задержаны два местных жителя.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причастности данных лиц к совершенному преступлению,
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Как сообщалось ранее, утром 13 июля в милицию поступило сообщение о том, что в частном доме обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Установлено, что...
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