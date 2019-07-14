Уйти красиво: Тереза Мэй в последние дни премьерства танцует под хиты ABBA

Тереза Мэй отплясывала на музыкальном фестивале Henley Festival под хиты Abba "Dancing Queen" и "Mamma Mia". Об этом пишет Reuters. В один из своих последних выходных на должности британского премьераотплясывала на музыкальном фестивале Henley Festival под хиты Abba "Dancing Queen" и "Mamma Mia". Об этомReuters.





В сеть попало видео, где Мэй вместе с мужем и другими "неизвестными людьми" двигают руками под музыку.









Оппоненты неоднократно называли премьера "роботичной", и теперь, пишет агентство, она "решила поюморить", станцевав таким образом.









"В прошлом году она танцевала со школьниками в ЮАР, после чего вышла на сцену на конференции Консервативной партии под "Dancing Queen" и показала странное механистичное движение рукой. Это стало вирусом в соцсетях", - отмечает Reuters.