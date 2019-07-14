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Уйти красиво: Тереза Мэй в последние дни премьерства танцует под хиты ABBA

15.07.2019 13:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тереза Мэй проводит последние дни в ранге премьер-министра Великобритании.

В один из своих последних выходных на должности британского премьера Тереза Мэй отплясывала на музыкальном фестивале Henley Festival под хиты Abba "Dancing Queen" и "Mamma Mia". Об этом пишет Reuters.

В сеть попало видео, где Мэй вместе с мужем и другими "неизвестными людьми" двигают руками под музыку. 


Оппоненты неоднократно называли премьера "роботичной", и теперь, пишет агентство, она "решила поюморить", станцевав таким образом.


"В прошлом году она танцевала со школьниками в ЮАР, после чего вышла на сцену на конференции Консервативной партии под "Dancing Queen" и показала странное механистичное движение рукой. Это стало вирусом в соцсетях", - отмечает Reuters.
 
 
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Тереза Мэй проводит последние дни в ранге премьер-министра Великобритании.
 
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