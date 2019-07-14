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Уйти красиво: Тереза Мэй в последние дни премьерства танцует под хиты ABBA
Источник материала: Партизан
Тереза Мэй проводит последние дни в ранге премьер-министра Великобритании.
В один из своих последних выходных на должности британского премьера Тереза Мэй отплясывала на музыкальном фестивале Henley Festival под хиты Abba "Dancing Queen" и "Mamma Mia". Об этом
В сеть попало видео, где Мэй вместе с мужем и другими "неизвестными людьми" двигают руками под музыку.
Оппоненты неоднократно называли премьера "роботичной", и теперь, пишет агентство, она "решила поюморить", станцевав таким образом.
"В прошлом году она танцевала со школьниками в ЮАР, после чего вышла на сцену на конференции Консервативной партии под "Dancing Queen" и показала странное механистичное движение рукой. Это стало вирусом в соцсетях", - отмечает Reuters.
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Тереза Мэй проводит последние дни в ранге премьер-министра Великобритании.
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