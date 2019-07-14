Ермошина - о дате выборов: Думаю, до конца июля глава государства определится









Лидия Ермошина в комментарии Еврорадио признаёт, что времени на подготовку к выборам остаётся не много, но советует не волноваться. Председатель Центризбиркомав комментариипризнаёт, что времени на подготовку к выборам остаётся не много, но советует не волноваться.





Ермошина: "Выборы объявляются за три месяца до даты их проведения. Поэтому есть ещё время. Да, его не много, но его пока хватает. Если говорить о выборах 17 ноября, то они должны быть объявлены до 17 августа. Имеем ещё больше месяца. Я думаю, что до конца июля глава государства определится с датой выборов и это станет известно и общественности, и нам всем".





Тем, кто планирует участвовать в избирательной кампании в качестве кандидата в депутаты, председатель ЦИК советует не ждать официального объявления даты парламентских выборов, а уже сейчас заявлять о себе и своих намерениях всеми доступными методами.









Что касается действующих депутатов, то, по словам Ермошиной, они в любом случае соберутся на очередную сессию 2 октября. И будут работать до тех пор, пока не будут признаны полномочия депутатов следующего созыва.





"У них ещё полномочия, думаю, будут до декабря где-то", — говорит Ермошина.