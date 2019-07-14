Абитуриенты-стобалльники получили сертификаты о прохождении ЦТ

Источник материала: Ивьевский край

В стенах Купаловского вуза за день до начала работы приемной комиссии приветствовали молодых людей с высшим порогом не только мотивации к поступлению, но и итоговых баллов в сертификатах о прохождении централизованного тестирования.





Счастливых обладателей стобалльных результатов на Гродненщине в этом году уже больше тридцати. Эта цифра не окончательная – часть ребят проходили тестирование в столице. С учетом их результатов в копилке достижений выпускников области еще больше максимальных баллов.

С прекрасным результатом главных героев сегодняшней встречи, их родных и педагогов поздравили заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, председатель областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования, председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Дорожко, начальник главного управления образования облисполкома Александр Сонгин и ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко.



Высший балл по централизованному тестированию – весомый повод для гордости каждого из выпускников в этом зале. Сегодня же самое главное для них – не просто выбрать вуз, а соотнести авторитет той или иной специальности с собственными взглядами и ожиданиями от жизни. При таком подходе будущая профессия уже в практическом применении будет приносить удовольствие, а при полной самоотдаче можно будет рассчитывать и на максимальный результат, – отметил Виктор Лискович и добавил, что на Гродненщине созданы все условия для всестороннего развития учащихся. – Не первый год наша область занимает лидирующие позиции по итогам олимпиадного движения, результатам централизованного тестирования и конкурсам профессионального мастерства. Все это – аргументы в пользу хорошо выстроенной системы образования, которая уже третий год признается лучшей в стране. отметил Виктор Лискович и добавил, что на Гродненщине созданы все условия для всестороннего развития учащихся.

Анатолий Дорожко отметил, что в целом абитуриенты на Гродненщине успешно прошли тестирование. К сожалению один из них был удален из-за нарушения правил, но не зафиксировано ни одного случая нарушения процедуры проведения централизованного тестирования.



С завтрашнего дня стартует новый этап вступительной кампании – подача документов в вузы. Уверен, что совместными усилиями с управлением образования облисполкома и руководством учреждений образования обеспечим безусловное выполнение и соблюдение всех норм и правил нашего законодательство. А самое главное – создадим равные условия для всех желающих продолжить обучение в учреждениях образования области, –подчеркнул Анатолий Дорожко. подчеркнул Анатолий Дорожко.

Не раз с трибуны выпускникам-стобалльникам желали не потерять завидную целеустремленность в дальнейшем. Ведь жизнь еще не раз предоставит возможность искать верные ответы на поставленные вопросы.



– Наш университет сегодня буквально светится от того, сколько в нем звезд. Каждый из вас уже доказал, что он лучший, но нельзя останавливаться на достигнутом. Будем рады, если наш университет станет вузом ваших дальнейших возможностей, – обратилась к абитуриентам Ирина Китурко. – обратилась к абитуриентам Ирина Китурко.

Первым во время торжественного мероприятия сертификаты о прохождении ЦТ получил выпускник гродненской гимназии № 3 Максим Назаров. Этот как раз тот случай, когда словосочетание «лучший из лучших» более чем уместно. Продемонстрировал абсолютные знания по итогам ЦТ Максим Назаров дважды: на 100 баллов написал математику и физику. В копилке его абитуриентских баллов также результат в 84 балла по русскому языку и средний балл аттестата 9,4. С общим итогом в 378 баллов юный гродненец станет одним из самых желанных гостей на пороге любого вуза страны.

– Хочу связать свою жизнь с программированием. Не первый год изучаю языки программирования самостоятельно и думаю это как раз та сфера, в которой буду чувствовать себя комфортно, – поделился Максим Назаров, а на вполне логичный вопрос, как удалось дважды взять максимум на ЦТ, коротко и емко добавил: – Главное к этому целенаправленно идти и постоянно заниматься.

Только при подготовке к ЦТ по математике за два года он прорешал все этапы и варианты репетиционных тестирований, демоверсии тестов на сайте РИКЗ и изданные в сборниках задания ЦТ начиная с 2009 года. Примерно так же выглядела и карта пути к еще одной стобалльной вершине – по физике.





Есть среди гродненских выпускников и так называемые эксклюзивные умники и умницы. Единственный в стране 100-балльный результат по испанскому языку получила Ксения Жешко из волковысской гимназии № 2. А один из двух 100-балльников по Всемирной истории в Беларуси – выпускник ГрГУ имени Янки Купалы Дмитрий Апон. Позади для него годы учебы на специальности «Международное право», а в планах на будущее – сессии и экзамены уже как студента исторического факультета.

Делясь впечатлениями, выпускница гродненской гимназии № 2 Марта Омельянович рассказала, что высокие баллы на ЦТ во многом удалось получить благодаря подготовительным курсам ГрГУ имени Янки Купалы, которые девушка посещала на протяжении года. Марта сдавала тестирование по четырем предметам и помимо сотни по английскому, по каждому из оставшихся трех набрала более 85 баллов.





Принимали поздравления в купаловском вузе выпускники, которые оказались очень близки к заветным сотенным результатам. Кристина Попко из гродненской СШ № 39, например, на 93 балла справилась с ЦТ по английскому языку, на 90 баллов написала историю Беларуси и 84 балла набрала по русскому языку. В одну из самых молодых гродненских школ она перешла в восьмом классе и уверена, что добиться больших успехов может каждый, кто этого действительно хочет и целенаправленно идет к желаемому результату.

Всего месяц назад девушка прощалась со школьными буднями, а уже сегодня уверена, что станет студенткой купаловского вуза. Документы на специальность «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций» она понесет в первый день работы приемной комиссии.













"ГП".