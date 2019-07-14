Германия купит у США зенитные ракеты на 400 миллионов долларов

Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты Америки одобрили продажу в Германию модернизированных ракетных комплексов Patriot Advanced Capability 3 на ориентировочную сумму в 401 миллион долларов. Об этом пишет defenseworld.net.



Фото: idfblog.com

Согласно заявлению, опубликованному Агентством по сотрудничеству в области оборонной безопасности, Берлин обратился к Вашингтону с просьбой продать 50 ракет повышенной мощности.

В контракт входят также комплекты для переоборудования снарядов, пусковые станции, вспомогательное оборудование, запчасти, документация и многое другое. После того, как комплексы будут поставлены Германии, уровень противовоздушной обороны страны значительно повысится.

Основным подрядчиком по контракту станет компания Lockheed Martin.