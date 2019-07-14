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Германия купит у США зенитные ракеты на 400 миллионов долларов

15.07.2019 15:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты Америки одобрили продажу в Германию модернизированных ракетных комплексов Patriot Advanced Capability 3 на ориентировочную сумму в 401 миллион долларов. Об этом пишет defenseworld.net.


Фото: idfblog.com

Согласно заявлению, опубликованному Агентством по сотрудничеству в области оборонной безопасности, Берлин обратился к Вашингтону с просьбой продать 50 ракет повышенной мощности.

В контракт входят также комплекты для переоборудования снарядов, пусковые станции, вспомогательное оборудование, запчасти, документация и многое другое. После того, как комплексы будут поставлены Германии, уровень противовоздушной обороны страны значительно повысится.

Основным подрядчиком по контракту станет компания Lockheed Martin.

 
 
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В США уже выразили согласие продать немцам легендарные «Патриоты».
 
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