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Германия купит у США зенитные ракеты на 400 миллионов долларов
Источник материала: Tut.by
Соединенные Штаты Америки одобрили продажу в Германию модернизированных ракетных комплексов Patriot Advanced Capability 3 на ориентировочную сумму в 401 миллион долларов. Об этом
Согласно заявлению, опубликованному Агентством по сотрудничеству в области оборонной безопасности, Берлин обратился к Вашингтону с просьбой продать 50 ракет повышенной мощности.
В контракт входят также комплекты для переоборудования снарядов, пусковые станции, вспомогательное оборудование, запчасти, документация и многое другое. После того, как комплексы будут поставлены Германии, уровень противовоздушной обороны страны значительно повысится.
Основным подрядчиком по контракту станет компания Lockheed Martin.
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В США уже выразили согласие продать немцам легендарные «Патриоты».
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