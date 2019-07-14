Патрульный Jaguar Daimler Double Six пополнил коллекцию милицейских ретроавтомобилей

Источник материала: Tut.by

Уникальный Jaguar 1991 года выпуска презентуют сегодня витебские милиционеры в рамках акции «За безопасность вместе!». Автомобиль восстановили в автохозяйстве УВД Витебского облисполкома, сообщили в милиции региона.





Daimler Double Six был спроектирован на базе ягуаровской третьей серии. Отличия от базовой модели — начиная от длины кузова, формы крыльев и заканчивая рифлеными хромированными решетками. Под капотом роскошной версии Daimler 12-цилиндровый силовой агрегат мощностью 350 «лошадей», отсюда и название Double Six — двойная шестерка.

Витебским милиционерам автомобиль был передан в 2009 году из МВД. Там он числился в автохозяйстве, но в последнее время не эксплуатировался. История пробега аристократического подвида Jaguar своими корнями уходит в иностранное посольство Москвы, откуда в начале 90-х он перекочевал на службу специального подразделения МВД Беларуси.





Десять лет назад авто стало знаковым для патрульной службы ГАИ. Машина всегда выделялась особенной статью в кортежах милицейского сопровождения. Несмотря на капитальную реставрацию, внутреннюю «начинку» оставили нетронутой. Статусность салону и по сей день придают кожа и дерево — в угоду модным тенденциям. На каждом из подлокотников с внутренней стороны — имена сборщиков авто.

На протяжении пяти лет Jaguar находился на службе в ГАИ, а с 2014 по 2018 год отсутствовал в строю. Благодаря специалистам автохозяйства УВД он вновь стал на колеса. Над восстановлением автомобиля работа кипела без малого полгода. За это время специалисты отремонтировали ходовую часть, двигатель, заменили вышедшие из строя детали, обновили экстерьер.





Сегодня Jaguar Daimler Double Six будет задействован как выставочный экспонат в рамках профилактических мероприятий, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения.

В настоящий момент в витебской коллекции милицейского ретротранспорта имеются автомобили ГАЗ-24, «Москвич-408», ВАЗ-2101, а также мотоциклы BMW-75К, «Урал» и «Иж». На очереди в мастерской — «Москвич-403».