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Ленивый голубь проехал по Бресту на такси
Источник материала: Tut.by
Голубь проехал по Бресту на крыше такси. Очевидцы сняли поездку на камеру мобильного телефона и разместили в Сети.
Видео:
Пернатого пассажира на крыше такси водители заметили на улице Орджоникидзе возле нового автобусного парка. Сколько голубь «намотал» бесплатных километров, история умалчивает.
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Пернатого пассажира на крыше такси водители заметили на улице Орджоникидзе возле нового автобусного парка.
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