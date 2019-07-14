Ленивый голубь проехал по Бресту на такси

Источник материала: Tut.by

Голубь проехал по Бресту на крыше такси. Очевидцы сняли поездку на камеру мобильного телефона и разместили в Сети.

Пернатого пассажира на крыше такси водители заметили на улице Орджоникидзе возле нового автобусного парка. Сколько голубь «намотал» бесплатных километров, история умалчивает.