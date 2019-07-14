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Ленивый голубь проехал по Бресту на такси

15.07.2019 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Голубь проехал по Бресту на крыше такси. Очевидцы сняли поездку на камеру мобильного телефона и разместили в Сети.


Видео: Онлайн Брест

Пернатого пассажира на крыше такси водители заметили на улице Орджоникидзе возле нового автобусного парка. Сколько голубь «намотал» бесплатных километров, история умалчивает.

 
Теги: Брест
 
 
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Пернатого пассажира на крыше такси водители заметили на улице Орджоникидзе возле нового автобусного парка.
 
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