«112» – не только телефон единой диспетчерской службы спасения

Источник материала: Новости Дзержинска

«112» – это не только телефон единой диспетчерской службы спасения, но и 112 по счету зарегистрированный брак в 2019 году.

Цифра очень символичная, для МЧС, поэтому работники Дзержинского РОЧС не могли упустить такой шанс и отправились к торжественному залу бракосочетания.

Устроив для молодоженов сюрприз и встретив их на пожарной машине после регистрации, заместитель начальника отдела Дмитрий Дергай поздравил молодую семью с новым статусом, пожелав всех земных благ и вручив памятные сувениры отметил, что теперь они просто обязаны жить в безопасности.

Что примечательно, отец невесты отдал службе МЧС более 20 лет и уже 5 лет находится на заслуженном отдыхе. Такого поворота событий не ожидали даже работники МЧС, не говоря уже про гостей. Все желающие смогли устроить фотосессию на фоне пожарной машины, а самое главное –получить незабываемые эмоции.











