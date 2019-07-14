Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль продолжает укрепляться к доллару и евро. Биткойн -869.77.

Курс доллара упал на 0,0030 рубля до 2,0312 BYN/USD — минимума за 341 день.

Курс евро снизился всего на 0,0011 рубля 2,2905 BYN/EUR, но сделал это уже десятый раз подряд. Европейская валюта дешевеет непрерывно на всех торгах с начала июля. Сегодня её значение опустилось ниже годового минимума.

Курс российского рубля вырос на 0,0035 BYN до 3,2304 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за последние 13 дней.

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