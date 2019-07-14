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Курсы валют и криптовалют на сегодня

15.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль продолжает укрепляться к доллару и евро. Биткойн -869.77.

Курс доллара упал на 0,0030 рубля до 2,0312 BYN/USD — минимума за 341 день.

Курс евро снизился всего на 0,0011 рубля 2,2905 BYN/EUR, но сделал это уже десятый раз подряд. Европейская валюта дешевеет непрерывно на всех торгах с начала июля. Сегодня её значение опустилось ниже годового минимума.

Курс российского рубля вырос на 0,0035 BYN до 3,2304 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за последние 13 дней.

Bitcoin − 10206.5$ (-869.77);

Bitcоin Cash/ВСС – 285.16$ (-51.91);

DigitalCash − 119.92$ (-18.39);

Еthеreum − 223.97$ (-40.83);

ZCаsh − 77.62$ (-10.93);

Monero − 80.55$ (-10.81).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль продолжает укрепляться к доллару и евро. Биткойн -869.77.
 
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