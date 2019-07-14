Источник материала: Газета Авангард





Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции» стартовал в июне текущего года.

Его цель – усиление профилактической составляющей и вовлечение граждан в процесс реализации государственной антикоррупционной политики. Соорганизаторами конкурса выступили генеральные прокуратуры Республики Беларусь, Республики Армения, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. К его проведению присоединились и страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР).

Правила проведения Международного конкурса размещены на официальном сайте www.anticorruption.life, через который осуществляется прием конкурсных работ. Возраст участников – от 14 до 35 лет. Тематическая социальная реклама представляется на конкурс в номинациях «лучший плакат» и «лучший видеоролик».

В конкурсных работах могут быть отражены современные государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и в различных сферах жизнедеятельности общества и государства, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении. Первый этап – полуфинал проводится до 1 октября отдельно в каждой из стран-участниц. Затем работы в каждой номинации будут оценены национальной конкурсной комиссией. По итогам планируется проведение церемонии награждения. Конкурсные работы, занявшие первое место, проходят во второй этап – финал, только при условии их исполнения на английском языке (плакат) и с субтитрами на английском языке (видеоролик), который пройдет с 1 по 15 ноября. Во втором этапе жюри Международного конкурса в каждой номинации определит победителей и призеров. Торжественную церемонию награждения дипломами, ценными подарками и памятными призами планируется провести в декабре в городе Москве, приурочив к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря 2019 г.).

Ирина ПАЛУБЕЦ