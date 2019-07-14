Гармония дисгармонии. Пять минских квартир в стиле «фьюжн»

Источник материала: Tut.by

Умело объединить классику, тропические мотивы и колониальную мебель — задача не из легких. Возможно поэтому стиль «фьюжн» — пока редкость в белорусских интерьерах. Чтобы противоположные элементы не спорили, а дополняли друг друга, потребуется или врожденное чувство стиля, или помощь хорошего дизайнера. И, конечно, много примеров для вдохновения. REALTY.TUT.BY нашел пять минских квартир, хозяева которых попробовали создать интерьер в стиле «сочетание несочетаемого».

«Однушка» на Мстиславца

Резной комод в стиле Людовика здесь соседствует с минималистичными кухонными фасадами, стульями в стиле 60-х годов и стеклянным обеденным столом. Пол оттенка натурального дерева, спокойный цвет стен и правильные акценты создают цельный и запоминающийся интерьер.



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»

«Двушка» на Кальварийской

Похоже, что хозяева квартиры в ЖК «Парус» черпали вдохновение в таких стилях, как лофт, стимпанк, средневековый стиль и модерн. Не знаем, им помогло врожденное чувство вкуса или нанятый дизайнер, но интерьер получился смелым и запоминающимся.



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»

«Двушка» на проспекте Дзержинского

Хозяева этой квартиры смешали тропические мотивы, деревянные панели, легкую скандинавскую мебель и минималистичный текстиль. В интерьере также нашлось место дивану из массива дуба и скульптуре носорога. Насыщенный темно-зеленый цвет стен уравновешивает светлый виниловый пол и встроенная мебель оттенка натурального дерева.



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»

«Двушка» на Шафарнянской

Сочетание Hi-tech, лофта и скандинавского стиля преобразило «двушку» на Шафранянской. Яркий интерьер гостиной здесь удачно соседствует со сдержанной и лаконичной кухонной зоной. Компактная спальня кажется просторной за счет контраста грубой кирпичной кладки, насыщенного цвета стен и легких светильников.



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»

Двухуровневая квартира в Боровлянах

Четырехкомнатная квартира в Боровлянах напоминает таунхаус или дом у моря. Интерьер каждой из комнат имеет свой характер — отличный пример того, насколько универсальным может быть «фьюжн».



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»