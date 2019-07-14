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Джармуш в пролете. Что минчане смотрели всю прошлую неделю

15.07.2019 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе в минском прокате наконец-то появился лидер: сразу во всех столичных кинотеатрах первую строку заняла супергеройская картина «Человек-паук: Вдали от дома». Изменился ли лидер на этой неделе? А вот нет. Но кое-что любопытное про топ самых кассовых фильмов мы вам можем рассказать. Например, то, что туда не попал новый Джармуш со своей новинкой «Мертвые не умирают».

Что смотреть в минских кинотеатрах?


Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Топ-5 фильмов от сети кинотеатров Silver Screen

Если сравнивать с минувшей неделей, «Человек-паук» — на своем месте, а хваленые «Паразиты» — золото Каннского фестиваля — поднимаются с последней строки на четвертую (само наличие ленты в топе делает минчанину комплимент). Из премьерного тут только, пожалуй, боевик про роковую блондинку «Анна» от Люка Бессона.

  1. «Человек-паук: Вдали от дома»
  2. «История игрушек 4»
  3. «Анна»
  4. «Паразиты»
  5. «Тайная жизнь домашних животных 2»

Топ-5 фильмов от «КиноМинска»

Зрителям государственных кинотеатров новинка от Бессона тоже приглянулась — у нее второе место за дебютный уикэнд в кино. А вторая «Тайная жизнь домашних животных» в топе «КиноМинска» еще чуть-чуть и рекордсмен — она в прокате с начала июня. Ну и не удивляйтесь, что тут так много кино и мультиков для детей — каникулы же.

  1. «Человек-паук: Вдали от дома»
  2. «Анна»
  3. «Тайная жизнь домашних животных 2»
  4. «История игрушек 4»
  5. «Собачья жизнь 2»

Топ-5 фильмов от Falcon Club Бутик Кино

Как дети радуемся тому, что в топ попал документальный фильм про Ива Сен-Лорана — у него пятое место. А еще из новинок тут французская комедия «Красавчик со стажем».

  1. «Человек-паук: Вдали от дома»
  2. «Паразиты»
  3. «Анна»
  4. «Красавчик со стажем»
  5. «Величайший кутюрье»

За первую строку топа крепко вцепился новый продукт от Marvel «Человек-паук: Вдали от дома» — уже вторую неделю подярд минчане признают его единоличным лидером. По сюжету Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся — Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту. Мы уже рассказывали, почему это кино сложно назвать гениальным и откуда после просмотра берется ощущение, будто тебя развели покататься на аттракционе, к которому у тебя уже выработался иммунитет.

Если вы принципиальный противник супергеройского кино и вообще всякого рода экшена на экране, обратите внимание на «Величайшего кутюрье» — это документальное эссе про Ива Сен-Лорана, которое до извращенности честно показывает жизнь кутюрного дома и его основателя. Кстати, из-за своей противоречивости картина даже была запрещена к показу: ждать ее выхода пришлось более 15 лет. А логотип «Берлинале» на постере с припиской Panorama рассказывает о том, что документальную ленту показывали в крутецкой секции арт-мейнстрима на фестивале класса «А».

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Теги: Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY традиционно делится списками самых кассовых фильмов проката прошлой недели.
 
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