Джармуш в пролете. Что минчане смотрели всю прошлую неделю

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе в минском прокате наконец-то появился лидер: сразу во всех столичных кинотеатрах первую строку заняла супергеройская картина «Человек-паук: Вдали от дома» . Изменился ли лидер на этой неделе? А вот нет. Но кое-что любопытное про топ самых кассовых фильмов мы вам можем рассказать. Например, то, что туда не попал новый Джармуш со своей новинкой «Мертвые не умирают» .

Что смотреть в минских кинотеатрах?



Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

За первую строку топа крепко вцепился новый продукт от Marvel «Человек-паук: Вдали от дома» — уже вторую неделю подярд минчане признают его единоличным лидером. По сюжету Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся — Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту. Мы уже рассказывали , почему это кино сложно назвать гениальным и откуда после просмотра берется ощущение, будто тебя развели покататься на аттракционе, к которому у тебя уже выработался иммунитет.

Если вы принципиальный противник супергеройского кино и вообще всякого рода экшена на экране, обратите внимание на «Величайшего кутюрье» — это документальное эссе про Ива Сен-Лорана, которое до извращенности честно показывает жизнь кутюрного дома и его основателя. Кстати, из-за своей противоречивости картина даже была запрещена к показу: ждать ее выхода пришлось более 15 лет. А логотип «Берлинале» на постере с припиской Panorama рассказывает о том, что документальную ленту показывали в крутецкой секции арт-мейнстрима на фестивале класса «А».

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