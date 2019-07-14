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Новорожденную девочку подбросили в гомельскую больницу

15.07.2019 15:42 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Новорожденную девочку подбросили в гомельскую больницу
Фото из Telegram-канала МВД

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новорожденную девочку подбросили в гомельскую детскую областную клиническую больницу. Об этом в Telegram-канале проинформировала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня в 13.55 в оперативно-дежурную службу УВД Гомельского облисполкома поступило сообщение от медперсонала детской областной клинической больницы о том, что в туалете общего пользования в холле здания в раковине обнаружена новорожденная девочка. Рядом находился пакет с детскими вещами. Предположительный возраст ребенка - 5 дней, ее состояние оценивается как стабильное", - рассказала Ольга Чемоданова.

Сотрудники уголовного розыска ищут мать ребенка. Информацию по данному поводу можно сообщить в милицию по телефону 102.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новорожденную девочку подбросили в гомельскую детскую областную клиническую больницу. Об этом в Telegram-канале проинформировала...
 
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