Qualcomm неожиданно представила новый топовый процессор

Источник материала: Tut.by

Qualcomm анонсировала обновленную версию своего флагманского мобильного процессора — Snapdragon 855 Plus. Об этом пишет The Verge.



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Новый Qualcomm Snapdragon 855 Plus построен по 7-нм техпроцессу и работает на увеличенной частоте в сравнении с «обычным» Snapdragon 855 (соответственно до 2,96 ГГц против 2,84 ГГц).

Производитель также заявляет, что производительность графической подсистемы возросла примерно на 15% за счет поднятия частоты GPU до 672 МГц. Кроме того, Snapdragon 855 Plus может работать в паре как с модемом X24 LTE 4G, так и Qualcomm X50 5G. Главное достоинство последнего, как становится понятно из названия, это поддержка 5G-сетей.

Пока до конца непонятно, какие именно смартфоны получат новый Snapdragon 855 Plus. Но обозреватель The Verge предполагает, что этот процессор могут встроить в еще официально не анонсированные Samsung Galaxy Note 10 и Google Pixel 4.

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