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Возле новой велодорожки у Комаровского рынка поставили ограждение

15.07.2019 16:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новую велодорожку, которая недавно появилась на улице Веры Хоружей, отгородили забором. Ограждение появилось не на всем протяжении велополосы, а там, где она выходит на тротуар.


Фото: Евгений Хоружий

В конце июня в Минске велосипедистам разрешили ездить по проезжей части — пока только по улице Веры Хоружей (от площади Якуба Коласа до улицы Куйбышева). Велосипедам отдали полосы с обеих сторон дороги, их выделили желтой разметкой.

Однако остановку общественного транспорта возле торгового центра «Пассаж» нужно объезжать по тротуару. Дорожку для велосипедистов обозначили зеленым цветом, но этого не хватило — сегодня там появился забор.


Позже заграждение поставили и у левого края велодорожки, возле тумбы с афишами. Фото: Евгений Хоружий

Фото: Евгений Хоружий

Похоже, сделано это, чтобы развести потоки участников движения. Известно, что на велодорожку выходили пешеходы, некоторые торговцы повадились выкладывать товары, здесь пытались парковаться автомобили.


Фото: подписчик сообщества Минского велосипедного общества в Instagram

— Проблема в том, что на этой остановке нет кармана для общественного транспорта. Если бы велосипедная дорожка продолжалась прямо по проезжей части, возникала бы ситуация конфликта велосипедистов и автобусов, а также маршруток. Это могло бы приводить к ДТП, — рассказал представитель Минского велосипедного общества Евгений Хоружий. — ГАИ при согласовании проекта настояла на варианте с обходом остановки. Несмотря на то, что это участок с самым плотным пешеходным движением, а для разведения потоков пешеходов и велосипедистов пришлось применять ограждения.

В МВО считают, что правильнее было бы организовать в этой точке посадочный островок: когда транспорт останавливается в полосе движения, а пешеходы переходят к нему через велодорожку.

— К сожалению, такой вариант было невозможно реализовать в рамках данного проекта по различным причинам.

В велосипедном обществе добавляют, что этот проект — пилотный, недостатки, которые показал первый опыт, планируют учесть.

 
Теги: Минск
 
 
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Ограждение появилось не на всем протяжении велополосы, а там, где она выходит на тротуар
 
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