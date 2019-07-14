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Возле новой велодорожки у Комаровского рынка поставили ограждение
Источник материала: Tut.by
Новую велодорожку, которая недавно появилась на улице Веры Хоружей, отгородили забором. Ограждение появилось не на всем протяжении велополосы, а там, где она выходит на тротуар.
В конце июня в Минске велосипедистам
Однако остановку общественного транспорта возле торгового центра «Пассаж» нужно объезжать по тротуару. Дорожку для велосипедистов обозначили зеленым цветом, но этого не хватило — сегодня там появился забор.
Похоже, сделано это, чтобы развести потоки участников движения. Известно, что на велодорожку выходили пешеходы, некоторые торговцы повадились выкладывать товары, здесь пытались парковаться автомобили.
— Проблема в том, что на этой остановке нет кармана для общественного транспорта. Если бы велосипедная дорожка продолжалась прямо по проезжей части, возникала бы ситуация конфликта велосипедистов и автобусов, а также маршруток. Это могло бы приводить к ДТП, — рассказал представитель Минского велосипедного общества Евгений Хоружий. — ГАИ при согласовании проекта настояла на варианте с обходом остановки. Несмотря на то, что это участок с самым плотным пешеходным движением, а для разведения потоков пешеходов и велосипедистов пришлось применять ограждения.
В МВО считают, что правильнее было бы организовать в этой точке посадочный островок: когда транспорт останавливается в полосе движения, а пешеходы переходят к нему через велодорожку.
— К сожалению, такой вариант было невозможно реализовать в рамках данного проекта по различным причинам.
В велосипедном обществе добавляют, что этот проект — пилотный, недостатки, которые показал первый опыт, планируют учесть.
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Ограждение появилось не на всем протяжении велополосы, а там, где она выходит на тротуар
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