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«Калашников» показал, как проектировали новейший автомат АК-12
Источник материала: Tut.by
На сайте концерна «Калашников»
В комментарии к видео указано, что работы начинаются с разработки так называемой контрольной структуры изделия — последняя становится исходными данными для трехмерного проектирования. Во время создания «контрольной структуры» формируется статический вид компоновки изделия, а также производится проверка кинематики всех подвижных элементов оружия.
По мере готовности составных компонентов в единой цифровой среде производится сборка автомата. Впоследствии анализируются размерные цепи на собираемость.
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На сегодняшний день это самое современное автоматическое оружие, выпускаемое концерном.
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