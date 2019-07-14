«Калашников» показал, как проектировали новейший автомат АК-12

Источник материала: Tut.by

На сайте концерна «Калашников» появилось видео, в котором подробно показано, как проектировался новейший автомат компании АК-12. Оружие целиком спроектировано с использованием современных цифровых технологий.

В комментарии к видео указано, что работы начинаются с разработки так называемой контрольной структуры изделия — последняя становится исходными данными для трехмерного проектирования. Во время создания «контрольной структуры» формируется статический вид компоновки изделия, а также производится проверка кинематики всех подвижных элементов оружия.

По мере готовности составных компонентов в единой цифровой среде производится сборка автомата. Впоследствии анализируются размерные цепи на собираемость.