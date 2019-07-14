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Милиция разыскивает мать новорожденной, найденной в туалете Гомельской больницы
Источник материала: Интерфакс
Милиция Гомельской области разыскивают мать новорожденной девочки, обнаруженной в раковине туалета детской областной клинической больницы, сообщили в МВД Беларуси.
Ребенка, предположительно - в возрасте 5 дней, обнаружил медперсонал больницы. Рядом находился пакет с детскими вещами.
Состояние девочки, сообщили милиционеры, оценивается как стабильное.
"Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят поисковые мероприятия, чтобы найти маму. Если вы располагаете информацией по данному поводу, сообщите в милицию по телефону 102", - призывают в МВД.
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Милиция Гомельской области разыскивают мать новорожденной девочки, обнаруженной в раковине туалета детской областной клинической больницы, сообщили в МВД...
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