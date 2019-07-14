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Милиция разыскивает мать новорожденной, найденной в туалете Гомельской больницы

15.07.2019 15:42 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Милиция Гомельской области разыскивают мать новорожденной девочки, обнаруженной в раковине туалета детской областной клинической больницы, сообщили в МВД Беларуси.

Ребенка, предположительно - в возрасте 5 дней, обнаружил медперсонал больницы. Рядом находился пакет с детскими вещами.

Состояние девочки, сообщили милиционеры, оценивается как стабильное.

"Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят поисковые мероприятия, чтобы найти маму. Если вы располагаете информацией по данному поводу, сообщите в милицию по телефону 102", - призывают в МВД.

 
 
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Милиция Гомельской области разыскивают мать новорожденной девочки, обнаруженной в раковине туалета детской областной клинической больницы, сообщили в МВД...
 
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