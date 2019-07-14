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Сообщение о минировании областных комитетов БРСМ было ложным - МВД

15.07.2019 15:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сообщение о минировании областных комитетов БРСМ было ложным, сообщили МВД Беларуси.

"Правоохранители в течение нескольких часов тщательно обследовали все здания и помещения, где располагаются комитеты БРСМ. В результате никаких взрывных устройств обнаружено не было", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В настоящее время ведется поиск отправителей сообщений о "минировании".

В МВД напомнили, что "подобные "послания" очень дорого обходятся государству, поэтому наказание лжеминерам предусмотрено весьма нешуточное. Вплоть до семи лет лишения свободы".

Как сообщалось, в первой половине дня в понедельник на электронные почты областных комитетов БРСМ поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. На места были направлены следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, МЧС и медслужба.

БРСМ является самым крупным молодежным объединением страны, финансируется из госбюджета.

 
 
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Сообщение о минировании областных комитетов БРСМ было ложным, сообщили МВД Беларуси. "Правоохранители в течение нескольких часов тщательно обследовали все здания...
 
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