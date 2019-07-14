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Hilton попробует догнать конкурентов по числу люксовых отелей

15.07.2019 15:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Hilton Worldwide Holdings в этом году планирует увеличить количество отелей класса "люкс" по всему миру, пытаясь догнать своих конкурентов на этом быстрорастущем рынке, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Hilton готовится открыть 11 новых объектов элитной недвижимости под брендами Waldorf Astoria, Conrad Hotels и LXRю. Они прибавятся к 65 существующим люксовым отелям и более 30 другим элитным объектам, которые планируется открыть в период с 2020 по 2025 годы.

За последнее десятилетие Hilton расширила свое присутствие на люксовом рынке с 15 стран и территорий до 29. Однако ее основные конкуренты представлены значительно шире на этом рынке.

Так, Mariott International имеет около 410 работающих отелей класса "люкс", еще 190 находятся в стадии подготовки (семь брендов, включая JW Mariott и Ritz-Carlton). У InterContinental Hotels 296 работающих люксовых гостиниц и 109 в стадии подготовки под четырьмя брендами, включая InterContinental и Kimpton. Hyatt Hotels управляет более чем 130 отелями класса "люкс" и готовится открыть еще свыше 80 гостиниц под пятью брендами, в числе которых Grand Hyatt и Park Hyatt.

"Мы немного отстали от остальных. Наш портфель — очень молодой, однородный и не имеет проблем, унаследованных с прошлого времени. Это преимущество поздно пришедших", — отмечает исполнительный вице-президент и глобальный менеджер подразделения Hilton Luxury & Lifestyle Мартин Ринк.

 
 
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Hilton Worldwide Holdings в этом году планирует увеличить количество отелей класса "люкс" по всему миру, пытаясь догнать своих конкурентов на этом быстрорастущем рынке, пишет...
 
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