В Великобритании выпустят банкноты с портретом Алана Тьюринга

Источник материала: Интерфакс

В конце 2021 года Банк Англии выпустит в обращение 50-фунтовые банкноты с портретом Алана Тьюринга, математика, который во время второй мировой войны создал наработки, позволившие взломать немецкую шифровальную машину Enigma. Как сообщает BBC News, об этом объявил глава Банка Англии Марк Карни.

Регулятор изначально планировал поместить на 50-фунтовую банкноту портрет британского ученого. Сбор предложений шесть недель и прекратили в конце 2018 года, когда в списке было 992 имени. Тьюринга выбрал специальный комитет из шорт-листа, в котором было 12 человек, в том числе физик Стивенг Хокинг, составитель первой в мире программы Ада Лавлейс, химик Дороти Ходжкин, физик Джеймс Максвелл.

Карни назвал Тьюринга выдающимся математиком, чьи работы до сих пор оказывают огромное влияние на жизнь людей, отцом компьютерной науки и искусственного интеллекта, а также героем войны.

В 1936 году он предложил модель абстрактной вычислительной "Машины Тьюринга", которая формализовала понятие алгоритма и используется до сих пор, а после войны по его проекту был создан первый в мире компьютер с хранимой в памяти программой. Во время второй мировой войны Тьюринг работал в Правительственной школе кодов и шифров, которая занималась взломом шифров противника. В 1952 году суд признал ученого виновным в гомосексуальном поведении и, по выбору Тьюринга, назначил ему химическую кастрацию. В 1954 году ученый отравился цианидом. В 2013 году Елизавета II его посмертно реабилитировала.

50-фунтовая банкнота станет последней в серии обновленных купюр, которым изменили дизайн и которые начали выпускать на полимерном материале вместо бумаги. Эти купюры реже всего используются в ежедневном обороте в стране и ранее их называли "валютой коррумпированных элит". В обороте уже находятся пятифунтовые полимерные банкноты с портретом Уинстона Черчилля, десятифунтовые - с портретом Джейн Остин. В 2020 году будут выпущены 20-фунтовые купюры, на которых будет экономист Адам Смит.