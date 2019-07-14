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В одной из больниц Гомеля в умывальнике обнаружена новорождённая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 июля около двух часов дня в Гомеле в туалете больницы была обнаружена новорождённая девочка.
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В настоящее время ведётся поиск мамы девочки. Если вам что-либо известно о данном случае, сообщите об этом по телефону 102.
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Новости Беларуси. 15 июля около двух часов дня в Гомеле в туалете больницы была обнаружена новорождённая девочка. Как сообщает МВД Беларуси, малышка была...
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