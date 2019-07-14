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В одной из больниц Гомеля в умывальнике обнаружена новорождённая

15.07.2019 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 июля около двух часов дня в Гомеле в туалете больницы была обнаружена новорождённая девочка.

Как сообщает МВД Беларуси, малышка была обнаружена в раковине, рядом был пакет с детскими вещами. Предполагается, что ребёнку 5 дней, он в стабильном состоянии.

В одной из больниц Гомеля в умывальнике обнаружена новорождённая
Фото: МВД Беларуси

В настоящее время ведётся поиск мамы девочки. Если вам что-либо известно о данном случае, сообщите об этом по телефону 102.

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 15 июля около двух часов дня в Гомеле в туалете больницы была обнаружена новорождённая девочка. Как сообщает МВД Беларуси, малышка была...
 
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