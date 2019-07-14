В одной из больниц Гомеля в умывальнике обнаружена новорождённая

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 июля около двух часов дня в Гомеле в туалете больницы была обнаружена новорождённая девочка.

Как сообщает МВД Беларуси, малышка была обнаружена в раковине, рядом был пакет с детскими вещами. Предполагается, что ребёнку 5 дней, он в стабильном состоянии.



Фото: МВД Беларуси

В настоящее время ведётся поиск мамы девочки. Если вам что-либо известно о данном случае, сообщите об этом по телефону 102.