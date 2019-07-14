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Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию 17-18 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Официальное сообщение пресс-службы белорусского лидера. Александр Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Санкт-Петербурге он вместе с Владимиром Путиным примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланированы двусторонние переговоры глав государств. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства. Накануне, 17 июля, президенты проведут неформальную встречу.
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Новости Беларуси. Официальное сообщение пресс-службы белорусского лидера. Александр Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщили в...
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