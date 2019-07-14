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В Гродно мужчина бросил в шумевших во дворе детей два ножа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно местный житель пытался утихомирить детей, метнув в их сторону ножи.
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Сначала гродненчанин начал кричать, но поскольку несовершеннолетние его не слышали, он решил использовать другой способ обратить на себя внимание. Мужчина бросил в сторону детской площадки два кухонных ножа.
Отмечается, что один из детей, услышав крики гражданина, рассказал об этом родителям. Когда взрослые пришли к ребятам и увидели кричавшего мужчину, они решили увести детей подальше. Ножи, которые были брошены вниз, ни в кого не попали.
После этого о жителе Гродно сообщили в милицию. Очевидцы рассказали правоохранителям, что мужчина и раньше вёл себя агрессивно.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался. В 2019 году на подозреваемого был составлен ряд административных протоколов.
На прошлой неделе мы рассказывали, что в Ошмянах двое молодых людей пытались отнять у несовершеннолетнего велосипед.
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Новости Беларуси. В Гродно местный житель пытался утихомирить детей, метнув в их сторону ножи. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 47-летний мужчина...
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