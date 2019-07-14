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В Гродно мужчина бросил в шумевших во дворе детей два ножа

15.07.2019 15:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно местный житель пытался утихомирить детей, метнув в их сторону ножи.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 47-летний мужчина находился в своей квартире на восьмом этаже в одном из домов по улице Пролетарской. Гражданин был нетрезв и ему стали мешать дети, которые играли во дворе на детской площадке.

Сначала гродненчанин начал кричать, но поскольку несовершеннолетние его не слышали, он решил использовать другой способ обратить на себя внимание. Мужчина бросил в сторону детской площадки два кухонных ножа.

Отмечается, что один из детей, услышав крики гражданина, рассказал об этом родителям. Когда взрослые пришли к ребятам и увидели кричавшего мужчину, они решили увести детей подальше. Ножи, которые были брошены вниз, ни в кого не попали.

После этого о жителе Гродно сообщили в милицию. Очевидцы рассказали правоохранителям, что мужчина и раньше вёл себя агрессивно.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался. В 2019 году на подозреваемого был составлен ряд административных протоколов.

На прошлой неделе мы рассказывали, что в Ошмянах двое молодых людей пытались отнять у несовершеннолетнего велосипед.

На помощь плачущему мальчику пришла семейная пара милиционеров – подробности здесь.

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно местный житель пытался утихомирить детей, метнув в их сторону ножи. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 47-летний мужчина...
 
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