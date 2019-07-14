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Максим Недосеков завоевал золото на молодёжном ЧЕ по лёгкой атлетике
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Максим Недосеков – обладатель золотой медали молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наш спортсмен в прыжках в высоту показал результат 2 метра 29 сантиметров.
Также в последний день соревнований участие принимали еще несколько наших атлетов. В финале метания копья у женщин Полина Лоско заняла 8 место. Дмитрий Лукьянчук в спортивной ходьбе финишировал седьмым. Также наши спортсмены стали пятыми в эстафете 4х100 метров.
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Новости Беларуси. Максим Недосеков – обладатель золотой медали молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наш спортсмен...
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