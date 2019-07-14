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Максим Недосеков завоевал золото на молодёжном ЧЕ по лёгкой атлетике

15.07.2019 15:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Максим Недосеков – обладатель золотой медали молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наш спортсмен в прыжках в высоту показал результат 2 метра 29 сантиметров.

Максим Недосеков завоевал золото на молодёжном ЧЕ по лёгкой атлетике

Также в последний день соревнований участие принимали еще несколько наших атлетов. В финале метания копья у женщин Полина Лоско заняла 8 место. Дмитрий Лукьянчук в спортивной ходьбе финишировал седьмым. Также наши спортсмены стали пятыми в эстафете 4х100 метров.

Максим Недосеков завоевал золото на молодёжном ЧЕ по лёгкой атлетике

Максим Недосеков завоевал золото на молодёжном ЧЕ по лёгкой атлетике

Максим Недосеков завоевал золото на молодёжном ЧЕ по лёгкой атлетике

Максим Недосеков завоевал золото на молодёжном ЧЕ по лёгкой атлетике

Максим Недосеков завоевал золото на молодёжном ЧЕ по лёгкой атлетике

Максим Недосеков завоевал золото на молодёжном ЧЕ по лёгкой атлетике

Люди в материале: Максим Недосеков
 
 
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Новости Беларуси. Максим Недосеков – обладатель золотой медали молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наш спортсмен...
 
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