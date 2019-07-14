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Сильно шумели: мужчина устроил прицельный огонь ножами по детям

15.07.2019 15:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

47-летний гродненец решил проучить детей весьма опасным для их здоровья способом.

Это произошло на днях во дворе одного из домов по улице Пролетарской. Гражданин находился в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, когда ему стали мешать чада, игравшие на детской площадке.

Мужчина стал кричать на детей, которые не давали ему отдыхать. Вот только его слова плохо доносились с балкона восьмого этажа, поэтому в ход пошли другие, опасные аргументы.

Как только мужчина стал кричать с балкона, один из детей позвал на помощь родителей. Когда взрослые пришли на место,гражданин продолжал скандалить, поэтому детей отвели подальше. После этого он бросил с балкона восьмого этажа два кухонных ножа в сторону детской площадки. 


Благо, метатель оружия из него оказался никакой, поэтому в результате инцидента никто не пострадал. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Хулиганство», сообщает grodno.mvd.gov.by
 
 
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47-летний гродненец решил проучить детей весьма опасным для их здоровья способом.
 
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