Сильно шумели: мужчина устроил прицельный огонь ножами по детям

Это произошло на днях во дворе одного из домов по улице Пролетарской. Гражданин находился в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, когда ему стали мешать чада, игравшие на детской площадке.





Мужчина стал кричать на детей, которые не давали ему отдыхать. Вот только его слова плохо доносились с балкона восьмого этажа, поэтому в ход пошли другие, опасные аргументы.





Как только мужчина стал кричать с балкона, один из детей позвал на помощь родителей. Когда взрослые пришли на место,гражданин продолжал скандалить, поэтому детей отвели подальше. После этого он бросил с балкона восьмого этажа два кухонных ножа в сторону детской площадки.









Благо, метатель оружия из него оказался никакой, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.





По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Хулиганство», сообщает grodno.mvd.gov.by



