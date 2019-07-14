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Ненужные дети: 5-дневную малышку оставили в туалете детской больницы в Гомеле
Источник материала: Партизан
Сегодня в 13.55 в оперативно-дежурную службу УВД Гомельского облисполкома поступило сообщение от медперсонала детской областной клинической больницы о том, что в туалете общего пользования, находящемся в холле здания, в раковине обнаружена новорожденная девочка.
Рядом находился и пакет с детскими вещами.
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Предположительный возраст ребенка - 5 дней, её состояние оценивается как стабильное. Милиция пытается найти маму.
Напомним, в Беларуси отказавшиеся от детей мамы становятся "обязанными лицами" - они вынуждены отдавать государству существенную часть зарплаты на "содержание" ребенка.
Именно из-за этого белоруски, для которых беременность оказалась нежелательной и по каким-либо приячинам не сделавшие вовремя аборт, зачастую либо убивают своих новорожденных детей, рожая дома, либо выбрасывают на мусорку и, в лучшем случае, как данном случае, оставляют где-то в общественом месте.
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Сегодня в 13.55 в оперативно-дежурную службу УВД Гомельского облисполкома поступило сообщение от медперсонала детской областной клинической больницы о том, что в...
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