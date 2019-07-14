Ненужные дети: 5-дневную малышку оставили в туалете детской больницы в Гомеле





Предположительный возраст ребенка - 5 дней, её состояние оценивается как стабильное. Милиция пытается найти маму.





Напомним, в Беларуси отказавшиеся от детей мамы становятся "обязанными лицами" - они вынуждены отдавать государству существенную часть зарплаты на "содержание" ребенка.





Именно из-за этого белоруски, для которых беременность оказалась нежелательной и по каким-либо приячинам не сделавшие вовремя аборт, зачастую либо убивают своих новорожденных детей, рожая дома, либо выбрасывают на мусорку и, в лучшем случае, как данном случае, оставляют где-то в общественом месте.





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