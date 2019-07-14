Belavia хочет денег за Boeing 737 MAX









"Белавиа" заказала на условиях лизинга четыре новых самолета Boeing 737 MAX, поставка которых ожидается в 2019-2020 годах. Однако первые борты, которые должны были прийти в страну еще в мае-июне, так и не прибыли.





"Механизм финансовой компенсации сегодня отрабатывается с лизинговыми компаниями. Мы надеемся, что в ближайшее время он будет задействован", - сказал Гусаров, его слова привела БелТА.





Как отметил Гусаров, отсутствие запланированных поставок создало для авиаперевозчика дополнительные сложности и трудности в планировании рейсов, особенно чартерных программ в летний период.





"Кроме того, мы понесли конкретно убытки от того, что уже затратили большие средства на подготовку персонала, наземной базы для эксплуатации этих самолетов и сегодня эти средства не работают", - добавил гендиректор "Белавиа".





Гендиректор "Белавиа" признался, что тема Boeing 737 MAX - болезненная для авиакомпания.





Вопрос о безопасности модели Boeing 737 MAX возник после двух авиакатастроф – в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте текущего года. После трагедий около 20 стран закрыли территорию для полетов этих самолетов, в том числе и Беларусь.









Многие авиакомпании мира также заявляли и о приостановке эксплуатации этих моделей.





Белорусская авиакомпания впоследствии заявляла, что пока не отказалась от покупки Boeing 737 MAX, однако ждет итогов расследования произошедших катастроф.











