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Belavia хочет денег за Boeing 737 MAX
Источник материала: Партизан
Национальная авикомпания "Белавиа" совместно с лизинговыми компаниями прорабатывает механизм финансовой компенсации потерь, которые авиакомпания понесла из-за срыва сроков поставки двух самолетов Boeing 737 MAX, заявил журналистам гендиректор перевозчика Анатолий Гусаров.
"Белавиа" заказала на условиях лизинга четыре новых самолета Boeing 737 MAX, поставка которых ожидается в 2019-2020 годах. Однако первые борты, которые должны были прийти в страну еще в мае-июне, так и не прибыли.
"Механизм финансовой компенсации сегодня отрабатывается с лизинговыми компаниями. Мы надеемся, что в ближайшее время он будет задействован", - сказал Гусаров, его слова привела БелТА.
Как отметил Гусаров, отсутствие запланированных поставок создало для авиаперевозчика дополнительные сложности и трудности в планировании рейсов, особенно чартерных программ в летний период.
"Кроме того, мы понесли конкретно убытки от того, что уже затратили большие средства на подготовку персонала, наземной базы для эксплуатации этих самолетов и сегодня эти средства не работают", - добавил гендиректор "Белавиа".
Гендиректор "Белавиа" признался, что тема Boeing 737 MAX - болезненная для авиакомпания.
Вопрос о безопасности модели Boeing 737 MAX возник после двух авиакатастроф – в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте текущего года. После трагедий около 20 стран закрыли территорию для полетов этих самолетов, в том числе и Беларусь.
Многие авиакомпании мира также заявляли и о приостановке эксплуатации этих моделей.
Белорусская авиакомпания впоследствии заявляла, что пока не отказалась от покупки Boeing 737 MAX, однако ждет итогов расследования произошедших катастроф.
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Национальная авикомпания "Белавиа" совместно с лизинговыми компаниями прорабатывает механизм финансовой компенсации потерь, которые авиакомпания понесла из-за...
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