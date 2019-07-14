Лукашенко готовится ко встрече с Путиным









В Санкт-Петербурге он вместе с президентом этой страны Владимиром Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России.





Также, как ранее сообщалось, запланированы и двусторонние переговоры.





В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией и взаимодействия в рамках так называемого "союзного государства".





Как сообщает пресс-служба Лукашенко, 17 июля Путин и Лукашенко проведут неформальную встречу.