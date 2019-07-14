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Лукашенко готовится ко встрече с Путиным

15.07.2019 15:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

17-18 июля Александр Лукашенко совершит рабочий визит в РФ.

 

В Санкт-Петербурге он вместе с президентом этой страны Владимиром Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. 

Также, как ранее сообщалось, запланированы и двусторонние переговоры.

В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией и взаимодействия в рамках так называемого "союзного государства".

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, 17 июля Путин и Лукашенко проведут неформальную встречу.
 
 
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17-18 июля Александр Лукашенко совершит рабочий визит в РФ.
 
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