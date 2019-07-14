В шаге от Гран-при: кто получит главную награду «Славянского базара»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На «Славянском базаре» завершился конкурс молодых исполнителей эстрадной песни. По итогам двух дней определились лидеры, но интрига сохраняется, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Для многих артистов «Славянский базар» становился пропуском на большую сцену. Выступить и победить там большая удача. Все конкурсанты идут по баллам плечом к плечу. Жюри сделать свой выбор нелегко.

«Здесь очень сильные вокалисты, я не ожидал такой борьбы, хотя ранее был на многих конкурсах», – признался член жюри, руководитель Президентского оркестра Беларуси Виктор Бабарикин.

Волнуются все. Помимо основных призов есть и специальные. Телекомпания «МИР» ежегодно присуждает премию «Песня – путь к содружеству» и денежный приз в две тысячи долларов. В прошлом награда досталась певице Тамарико из Грузии. Кто станет обладателем трофея в этом конкурсе , объявят уже сегодня.

«Все вокалисты очень сильные – у всех широкий диапазон и хорошая техника. Каждый по-своему оригинален. Все круто поют. Я со всеми подружился, меня уже приглашают в гости. Я, пользуясь случаем, приглашаю всех в Казахстан», – сказал участник из Казахстана Адильхан Макин.

Все конкурсанты разные, но всех объединяет музыка. Например, Иван Дятлов из России – будущий физик-ядерщик. Хрупкая израильтянка Илай была командиром музыкального подразделения израильской армии.

Выступление Моники Манучаровой оценили на 159 баллов, у нее большой отрыв от лидеров. Но девушку это не расстроило. Дома ее ждет важное событие – свадьба. Признается, что витебская публика тоже навсегда останется у нее в сердце.

«Здесь уникальная атмосфера и идеальная публика. Артистов очень хорошо воспринимают и слушают твою душу, твое сердце», – призналась конкурсантка из Армении.

Сейчас по количеству баллов лидирует исполнитель из Казахстана Адильхан Макин. Разрыв между конкурсантами невелик, а по правилам конкурса, если разница баллов меньше трех, то призовые места могут не присудить или их разделят между двумя участниками. Поэтому интрига сохраняется.