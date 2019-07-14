

За изъятие из мест обитания диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу предусмотрена административная ответственность.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь виды диких животных и дикорастущих растений включаются в Красную книгу Республики Беларусь. Деятельность по включению редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих растений в Красную книгу Республики Беларусь и исключение их из нее осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь на основании предложений Национальной академии наук Беларуси.

В целях охраны диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь организует работу по выявлению мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и учету этих мест. Порядок организации данной работы определен Положением о порядке передачи мест обитания диких животных и (или) мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 мая 2009 г. № 638.

Данный порядок не распространяется на культивируемые растения и разводимых в неволе диких животных, относящихся к редким или находящимся под угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь видам.





Граждане, обнаружившие места обитания диких животных и (или) места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, в том числе на принадлежащих им земельных участках, могут проинформировать об этом районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды, для принятия мер в соответствии с законодательством по организации обследования (выявления) данных мест и обеспечения их охраны.

Следует отметить, что в целом выявление мест обитания диких животных и (или) мест произрастания дикорастущих растений осуществляется юридическими лицами, имеющими специалистов соответствующего профиля, при проведении ими научных и иных исследований, мониторинга животного и растительного мира, обследования территории (угодий) в рамках ведения государственных кадастров растительного и животного мира и иных мероприятий в области охраны окружающей среды (специалисты Национальной академии наук Беларуси и иных научных организаций (далее — юридические лица)).

Факт выявления места обитания дикого животного и (или) места произрастания дикорастущего растения, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, фиксируется юридическими лицами посредством оформления паспорта места произрастания дикорастущего растения или места обитания дикого животного, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и соответствующего охранного обязательства, которое включает перечень мероприятий, направленных на сохранения вида дикого животного или дикорастущего растения, в том числе касающихся установления специального режима охраны и использования выявленного места.





Изъятие диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, из среды их обитания и произрастания осуществляется на основании разрешения, выдаваемого Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, в порядке и на условиях установленных Положением о порядке и условиях выдачи разрешения на изъятие диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, из среды их обитания и произрастания, утвержденным постановлением Советом Министров Республики Беларусь от 18 мая 2009 г. № 638.





Самовольное изъятие диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, из среды их обитания и произрастания, их незаконный оборот, а также совершение иных действий, которые могут привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды их обитания и произрастания, запрещаются.

За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность согласно статьи 15.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации.

Владимир ЧИСТЫЙ, начальник Смолевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.