16.06.2019 года в 15 часов 33 минуты на электронную почту ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» поступили фотоснимки с фотоловушки, установленной в квартале 89Ю Смолевичского лесничества вблизи деревни Каменка Смолевичского района.

На фотоматериалах была видна часть прицепа «Зубренок» зеленого цвета с декоративными колпаками на колесах, из которого неустановленное лицо выбрасывает мусор на территорию лесного фонда.

На минувшей неделе в ходе проведения рейдового мероприятия сотрудниками государственной лесной охраны: начальником ПХС II типа Д.М. Грицкевичем, инженером по охране и защите леса В.А. Мурашко, лесничим А.Н. Калтовичем, в деревне Каменка на одном из частных участков был обнаружен похожий прицеп. Поговорив с хозяином данного участка, было выяснено, что прицеп на фотоснимках с фотоловушки принадлежит ему. В отношении виновного лица составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.30 КоАП РБ (Загрязнение леса отходами или сточными водами либо иным способом). Дело передано в суд Смолевичского района для дальнейшего рассмотрения. Ответственность влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – до трехсот базовых величин.

Владислав МУРАШКО, инженер по охране и защите леса ГЛХУ «Смолевичский лесхоз».