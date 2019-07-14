Героическими дорогами прадедов или 106 километров с рюкзаком за спиной

Можно ли одновременно весело проводить летние каникулы и учиться? И делать это с удовольствием? Можно! Это точно знают самые активные ребята из туристического клуба «Исток», который уже много лет работает в стенах ГУО «Кленникский УПК детский сад-базовая школа».

Юрчук Виктория Александровна — их бессменный рулевой и любимый учитель физической культуры, занятия в клубе всегда организовывает очень интересно. Здесь ребята и историю родного края изучают, и вяжут туристические узлы, и ориентируются на местности, и учатся дружить и помогать друг другу. Но есть у нее и ее воспитанников любимое дело – походы по городам и деревенькам родного края! В любую пору года с рюкзаками за спиной отправляются ребята изучать архитектуру, быт, традиции, историю родной Беларуси.

Когда в конце учебного года ребята узнали, что их ждет недельный поход, сразу же всем клубом стали планировать маршрут. Продумывая день за днем, остановку за остановкой ребята даже не спорили: все знали, что в этом году особое внимание уделяется малой Родине. Было решено: пройти героическими дорогами прадедов и посетить памятные места, связанные с легендарной операцией «Багратион».





Собрав все необходимое оборудование, Антонов Дмитрий, Буглак Кирилл, Демиденко Давид, Передерий София, Жилинская Алина, Колесникович Анастасия, Липницкая Анастасия, Райниш Ульяна, Седляров Артем, Седлярова Милана и их руководители Юрчук Виктория Александровна и Передерий Мария Павловна отправились в дорогу.

В ходе недельного похода ребята посетили мемориальный комплекс «Разгром», навели порядок на братских могилах в агрогородке Кленник Смолевичского района и агрогородке Рудня Червенского района, побывали в маленьких, но очень интересных музеях боевой славы Верхменской и Пекалинской школ.





Очень важным пунктом по маршруту ребят была деревня Ротковщина. Она волей случая оказалась на одном из главных направлений в ходе освободительной операции «Багратион» летом 1944 года и приняла на себя огненный шквал. Именно в ее окрестностях окруженная 105-тысячная фашистская армия выбрала место прорыва. Именно здесь, по существу, решалась судьба «минского котла».

Познакомились ребята и с ветераном Великой Отечественной войны Криштаповичем Адамом Адамовичем. Война коснулась парня в 16-летнем возрасте. Он собирал и доставлял оружие партизанам, а потом и вовсе ушел в партизанский отряд «Комсомол» партизанской бригады «За Советскую Белоруссию». На счету героя 13 подорванных вражеских эшелонов. Школьники с большим интересом слушали ветерана, узнавали из первых уст, как это – воевать с врагом, когда ты сам еще почти ребенок.





Далее маршрут туристов-краеведов лежал к памятнику геройским летчикам Кирееву Н.И. и Сафонову А.И., повторившие в годы войны подвиг Николая Гастелло в д. Волма. Герои направили свой горящий самолет в место скопления вражеской техники на переправе через реку Волма. Сегодня рядом с местом падения самолета установлен обелиск.

Одна из остановок на пути следования ребят немного выбивается из общей исторической концепции похода, но пройти мимо было нельзя. Впереди у юных туристов – Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». С большим интересом знакомились с масштабными объектами парка и дети, и их руководители.

Венчал туристический маршрут юных исследователей родного края мемориальный комплекс «Курган Славы». Здесь ребята вспомнили историю создания мемориала, его символизм, еще раз побывали в музее боевой техники под открытым небом.

— В нашей школе вопросам краеведения уделяется очень много внимания, — рассказала руководитель клуба «Исток» Виктория Юрчук. – Так сложилось, что наша Малая родина расположена в одном из партизанских центров района. Ребята бережно хранят историю партизанской бригады «Разгром», базировавшейся в лесах нашего края. Ухаживают за братским захоронением и за могилами героев, у которых есть имена, но к которым редко приходят родные. Это наш долг. Наши ученики, безусловно, очень любят, когда в школе организовываются походы. Каждый поход – тематический. И, чем они длиннее, тем с большим интересом ребята в них участвуют. Никого не нужно заставлять! А что может быть лучше, чем изучать свою Родину не по книжкам, а проходя героическими дорогами прадедов. Впереди у нас много новых дорог, открытий и достижений!

Надежда МОЛЧАНОВА

Фото из архива Кленникского УПК

На фото:

У братской могилы.

Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень».

В школьном музее боевой славы в аг. Алесино.

Победными дорогами прадедов.

У памятника героям летчикам в д. Волма.

