Канье Уэст выбрал дизайн для своего проекта доступного жилья. Дома будут как на Татуине

Источник материала: Tut.by

Канье Уэст в рамках своего проекта доступного жилья Yeezy Home построит дома в стиле жилища Люка и Энакина Скайуокеров на пустынной планете Татуин из «Звездных войн». Об этом он рассказал в интервью Forbes , пишет RTVI .





Уэст рассказал, что уже построили три прототипа «продолговатой формы и высотой в десятки футов». Как предполагает музыкант, дома будут частично располагаться под землей, а на поверхности будет «световой колодец». Такое жилье, по задумке Уэста, смогут позволить себе семьи с небольшим доходом.



Рендер прототипа

Музыкант впервые анонсировал проект Yeezy Home в 2018 году в твиттере. Он написал, что ищет архитекторов и дизайнеров, которые хотят сделать мир лучше.

Спустя месяц дизайнер Джалил Пераза опубликовал макеты жилых домов из железобетонных конструкций, которые предположительно посчитали первыми набросками проекта Yeezy Home. Позже снимки удалили.





Планета Татуин, в свою очередь, названа в честь реального города Татавина в Тунисе. В нем и велись съемки «Звездных войн». Дома из фильма так же, как и в проекте Уэста, частично находятся под землей, чтобы сохранять прохладу.