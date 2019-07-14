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Канье Уэст выбрал дизайн для своего проекта доступного жилья. Дома будут как на Татуине

15.07.2019 16:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канье Уэст в рамках своего проекта доступного жилья Yeezy Home построит дома в стиле жилища Люка и Энакина Скайуокеров на пустынной планете Татуин из «Звездных войн». Об этом он рассказал в интервью Forbes, пишет RTVI.


Уэст рассказал, что уже построили три прототипа «продолговатой формы и высотой в десятки футов». Как предполагает музыкант, дома будут частично располагаться под землей, а на поверхности будет «световой колодец». Такое жилье, по задумке Уэста, смогут позволить себе семьи с небольшим доходом.


Рендер прототипа

Музыкант впервые анонсировал проект Yeezy Home в 2018 году в твиттере. Он написал, что ищет архитекторов и дизайнеров, которые хотят сделать мир лучше.
Спустя месяц дизайнер Джалил Пераза опубликовал макеты жилых домов из железобетонных конструкций, которые предположительно посчитали первыми набросками проекта Yeezy Home. Позже снимки удалили.


Планета Татуин, в свою очередь, названа в честь реального города Татавина в Тунисе. В нем и велись съемки «Звездных войн». Дома из фильма так же, как и в проекте Уэста, частично находятся под землей, чтобы сохранять прохладу.

 
 
Ссылка на источник 21
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Такое жилье, по задумке Уэста, смогут позволить себе семьи с небольшим доходом.
 
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