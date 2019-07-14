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Белорусы стали чаще уезжать на заработки в Чехию и Германию, а в Россию и Польшу - реже
Источник материала: Tut.by
Белорусы стали чаще отправляться на заработки в Чехию и Германию, а вот в Польшу, Литву и Россию — реже. Это следует из данных Департаменте по труду и миграции МВД по числу выехавших на заработки в январе-июне этого года. При этом общее число трудовых мигрантов, по официальной статистике, за последний год сократилось.
В январе-июне на заработки выехало 5123 белорусов. Это на 759 человек
Выезжать «за рублем» за границу, по официальной статистике, стали реже во всех регионах, за исключением Минской области и Минска. К примеру, если в январе-июне этого года на заработки выехало 518 жителей Гродненской области, то годом ранее — 889. За 6 месяцев нынешнего года за границей трудоустроилось 2216 минчан и 111 жителей Минской области (годом ранее — 1955 и 65 человек соответственно). Реже всего в этом году на заработки выезжали жители Брестской области (246 человек в первом полугодии).
Активнее всего на заработки по-прежнему выезжают в Россию. В первом полугодии российский рынок труда принял, по данным МВД, 2237 человека (годом ранее — 2676). На втором месте по популярности у белорусов находится Польша (924 человек против 1624 годом ранее), на третьем — Литва (637 против 695). То есть во все эти страны за год сократилось число трудовых мигрантов из нашей страны.
В топ-5 стран, в которые чаще всего выезжают на заработки белорусы, также входят Чехия (462 человека против 208-ми годом ранее) и Германия (292 против 208).
Напомним, ранее в Чехии
В США в январе-июне в поисках работы уехало 230 белорусов (годом ранее — 274 человека). При этом в первом квартале этого года на заработки в эту страну выехало, по официальной статистике, 2 человека. В США наши соотечественники чаще всего трудятся в сфере обслуживания и торговле.
При этом белорусские рабочие востребованы в России, Польше, Литве и Чехии. Большинство уехавших в эти страны трудятся как раз по рабочим специальностям. В Финляндии и Германии белорусы заняты в основном в сельском хозяйстве.
Напомним, на белорусском рынке труда
Власти ранее неоднократно поднимали вопрос трудовой миграции белорусов. К примеру, чтобы удержать уезжающих на заработки медиков,
Ранее приняли решение
Напомним, в ноябре 2018 года Александр Лукашенко
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Ранее о проблеме «ощутимой» трудовой миграции
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При этом общее число трудовых мигрантов, по официальной статистике, за последний год сократилось.
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