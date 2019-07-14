Белорусы стали чаще уезжать на заработки в Чехию и Германию, а в Россию и Польшу - реже

Источник материала: Tut.by

Белорусы стали чаще отправляться на заработки в Чехию и Германию, а вот в Польшу, Литву и Россию — реже. Это следует из данных Департаменте по труду и миграции МВД по числу выехавших на заработки в январе-июне этого года. При этом общее число трудовых мигрантов, по официальной статистике, за последний год сократилось.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В статистике МВД учитываются те, кто выехал за границу на работу по подписанным договорам и контрактам через уполномоченные на трудоустройство за рубежом организации. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.

В январе-июне на заработки выехало 5123 белорусов. Это на 759 человек меньше , чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: за январь-июня 2017 года на заработки выехало 5018 человек.

Выезжать «за рублем» за границу, по официальной статистике, стали реже во всех регионах, за исключением Минской области и Минска. К примеру, если в январе-июне этого года на заработки выехало 518 жителей Гродненской области, то годом ранее — 889. За 6 месяцев нынешнего года за границей трудоустроилось 2216 минчан и 111 жителей Минской области (годом ранее — 1955 и 65 человек соответственно). Реже всего в этом году на заработки выезжали жители Брестской области (246 человек в первом полугодии).

Активнее всего на заработки по-прежнему выезжают в Россию. В первом полугодии российский рынок труда принял, по данным МВД, 2237 человека (годом ранее — 2676). На втором месте по популярности у белорусов находится Польша (924 человек против 1624 годом ранее), на третьем — Литва (637 против 695). То есть во все эти страны за год сократилось число трудовых мигрантов из нашей страны.

В топ-5 стран, в которые чаще всего выезжают на заработки белорусы, также входят Чехия (462 человека против 208-ми годом ранее) и Германия (292 против 208).

Напомним, ранее в Чехии заявляли , что у них есть необходимость в белорусских работниках. При этом МИД Чехии ранее объявил, что выделит больше ресурсов для рассмотрения запросов на получение разрешений на работу от специалистов из других стран, в том числе и Беларуси.

В США в январе-июне в поисках работы уехало 230 белорусов (годом ранее — 274 человека). При этом в первом квартале этого года на заработки в эту страну выехало, по официальной статистике, 2 человека. В США наши соотечественники чаще всего трудятся в сфере обслуживания и торговле.

При этом белорусские рабочие востребованы в России, Польше, Литве и Чехии. Большинство уехавших в эти страны трудятся как раз по рабочим специальностям. В Финляндии и Германии белорусы заняты в основном в сельском хозяйстве.

Напомним, на белорусском рынке труда растет дефицит рабочих, в республиканской базе вакансий сейчас значится около 94 тысяч предложений нанимателей.

Власти ранее неоднократно поднимали вопрос трудовой миграции белорусов. К примеру, чтобы удержать уезжающих на заработки медиков, планируют подготовить постановление, по которому можно будет доплачивать отдельным специалистам, работающим в медицине, за специфику труда.

Ранее приняли решение поднять зарплаты уезжающим на заработки строителям. В Минстройархитектуры поясняли, что в 2017 году почти 50% от всех уехавших на заработки за границу составили строители.

Напомним, в ноябре 2018 года Александр Лукашенко заявил , что важнейшими задачами строительной отрасли являются сохранение и развитие кадрового потенциала. «В последние годы идет серьезный отток специалистов. За пять лет отрасль потеряла более 50 тыс. рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков?» — спросил президент.

Александр Лукашенко еще в августе 2018 года обратил внимание на проблему низких зарплат и трудовой миграции. По его словам, каждый четвертый белорус, уехавший на заработки за границу, — из Витебской области, сообщает пресс-служба президента.

Ранее о проблеме «ощутимой» трудовой миграции заявляли в Федерации профсоюзов. В организации убеждены: чтобы сдержать ее, нужно «наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».